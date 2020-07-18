عمرو سلامة يعلن انتهاء تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة"

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة، للكاتب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق، والتي بدأها في نوفمبر من العام الماضي.

وكتب عمرو سلامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": في ظل هذه الظروف العصيبة، ما وراء الطبيعة فركش، وذلك في إشارة لتداعيات فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مؤخرًا وتسببت في تعطيل مظاهر الحياة، بما فيها الأعمال الفنية.

مسلسل ما وراء الطبيعة، بطولة الفنان أحمد أمين، والذي يجسد شخصية دكتور رفعت إسماعيل وفقًا لسلسة الرواية التي كتبها أحمد خالد توفيق، ورزان جمال، وأية سماحة.

وكان عمرو سلامة، قد أشاد بالفنان أحمد أمين، عبر حسابه على فيس بوك، بقوله "مع إني مش مؤمن قوي بكلمة موهبة لأني مؤمن إن كل مهارة ممكن تكتسب بالتدريب والتعب عليها، ولأن فكرة إن في ناس "وهبوا" قدراتهم وناس لأ فكرة ظالمة".

وتابع: بس في ناس معينة بيخلوني أشك إن فعلا عندهم موهبة تم وهبها لهم بشكل ميتافيزيقي، من كثرة ما أنت لو حطتهم قدام أي تحدي فني تلاقيهم بيبرعوا فيه حتى لو جديد عليهم، والناس ديه بتحسسني بالإحباط شوية والظلم شوية والغيرة شويتين.

وأضاف: "لإن أي حاجة أنا بعملها حلوة بتبقى بعد عناء ودراسة وتجارب كثير فاشلة، بينما هم بيعملوها حلو كده وهم سايبين إيديهم، يبقى رسام مثلًا ولو كتب هيكتب حلو ولو مثل هيمثل حلو ويلعب مزيكا حلو ولو قولتله قوم أرقص باليه ممكن عادي يفاجئك، من الناس ديه أحمد أمين".