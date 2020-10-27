مدير تعليم بنها يفاجئ مدارس "منية السباع" لمتابعة إجراءات كورونا

فاجأ عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، اليوم الأربعاء، مدرستي منية السباع الابتدائية والإعدادية، في إطار جولاته الميدانية المفاجئة على المدارس، للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد "فتح الباب"، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم وتفعيل الأكونت 365 لجميع المدرسين، للدخول من خلاله على المنصات التعليمية.

وتابع مدير عام إدارة بنها التعليمية، عملية الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون التقيد بدفع المصروفات، واطمأن على جاهزية أجهزة المعامل للحصص التي تنفذ بها، بالإضافة إلى انتظام الطلاب داخل الفصول في أماكن متباعدة وجلوس كل طالب في ديسك منفصل وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد "فتح الباب" على ضرورة تعقيم الفصول والطرقات ودورات المياه بشكل دوري، واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة للقاعات والفصول والمعامل، موضحًا أن منظومة التعليم في مصر شهدت تطورًا وتقدمًا تكنولوجيا، وفق تعليمات الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان شدد عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، على ضرورة تكليف أخصائي التطوير بكل مدرسة بتجميع المدرسين لشرح وتفعيل أكونت 365، بعد تدريب جميع المدرسين بالمراحل المختلفة للدخول على منصة ادمودو "Edmodo" للتفاعل أون لاين مع الطلاب، مشددا على متابعة عملية التدريب والتأكد من خطوط السير للوقوف على ماتم إنجازه.

وأوضح، أن أي سلبية في العمل أو المدارس ستواجه بكل حزم وحسم، وأي مخالفات سيتم رصدها من خلال متابعتي الميدانية للمدارس أو تقارير لجان المتابعة سيتم مجازاة إدارة المدرسة والمتورطين فيها.

ووجّه مدير إدارة بنها التعليمية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على وتوفير وسائل الأمان والحماية المدنية.