10 معلومات عن وحدات امتداد مدينة الرحاب.. بمساحة تبدأ من 92 مترا

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى عدد كبير من المدن الجديدة، من ضمنها طرح وحدات سكنية بامتداد مدينة الرحاب، عبر موقع بنك التعمير والإسكان وذلك بأسبقية الحجز، وفقًا لما قاله الدكتور عاصم وزير الإسكان.

تتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 92 م2 و131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة والتي تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

أبرز 10 معلومات عن وحدات امتداد مدينة الرحاب:

- مساحة الوحدات من 92 م2 إلى 131 م2.

- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً ومصرى الجنسية.

- مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه والتقديم بأسبقية الحجز أون لاين على موقع بنك التعمير والإسكان.

- يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى.

- يتم استكمال سداد 30 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز.

- يتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة.

- يُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

- سداد 1500 جنيه مصاريف تسجيل مع مقدم الحجز.

- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالى مساحة الأرض المٌقام عليها المبنى.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المُخصص من أجله الوحدة.

خطوات حجز الوحدات السكنية فى امتداد مدينة الرحاب:

1- يتم الدخول على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com).

2- يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – التليفون – اسم الزوجة ورقمها القومى).

3- يتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج – الزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة فى حالة الحجز باسم القاصر.

4- يتم إدراج الرقم القومى الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاديجب تسجيل البريد الإلكتروني (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المروريتم ارسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (SMS)، والإيميل، ويجرى استخدامها فى الدخول على الموقع بعد ذلك (دخول مستخدم حالى)، وعن طريق الضغط على مفتاح (أرغب فى التقدم).

5- ثم (استخراج رقم الاستمارة)ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية، وتعديلها حسب الحاجة.

6- فى نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية.