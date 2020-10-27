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إعفاء السائحين الوافدين من تأشيرة الدخول على متن طيران مباشر لـ4 محافظات

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الوطن
04:45 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1787 لسنة 2020، باستمرار الإعفاء من تأشيرة الدخول للسائحين القادمين للبلاد، على متن الطيران المباشر.

وتضمن القرار، استمرار الإعفاء من رسم تأشيرة الدخول للسائحين القادمين للبلاد، على متن الطيران المباشر إلى محافظات "جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان"، حتى 30 أبريل 2021 نهاية الموسم السياحي الشتوي.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا

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