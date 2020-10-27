وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات الدولة بالمولد النبوي: نعاهدكم على الولاء والوفاء

هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في برقية التهنئة: "في ذكرى الأعياد تتهادى الأمنيات وأمام جليل عطاءكم يُسعدني وهيئة الشرطة أن نُعربَ عن مكنون الاعتزاز والتقدير مع خالص الدعاء لسيادتكم بدوام التوفيق والسداد، وعن خالص التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف".

وتابع وزير الداخلية: "بهذه المناسبة الغراء، تعاهدكم هيئة الشرطة على الولاء والفداء، جنوداً دفاعاً عن أمن الوطن أوفياء تزود فى سبيل إعلاء كلمة الحق وإرساء قيم العدل، لتبقى مصر بقيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها نفحة سمو وإسعاد أودعها المولى بين العباد، حفظكـم الله وسدد خطاكــم وجعل نصرتــه لكم غالبـة، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقي لمسيرة الوطن حاضرة ونافذة، وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاء بها: "يُسعدني أن أبعث لكم بصادق التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف راجياً من المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد، إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التي نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والاستقرار استكمالاً للجهود المضنية في مجال التنمية والبناء، لنؤكد مواصلة رسالة الأمن في دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات، حفظ الله مصر الكنانه ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة مماثلة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وللفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ولفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية.

كما بعث أيضًا وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين.