نقابة المهن السينمائية تُنعي مدير التصوير عبدالرحمن الليثي

نّعت نقابة المهن السينمائية، مدير التصوير عبدالرحمن الليثي، وذلك في بيان لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.

ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير عبدالرحمن الليثي، عضو شُعبة التصوير بالنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".