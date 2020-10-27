عاجل.. وزير الخارجية الروسي يدخل العزل الذاتي بعد مخالطة مصاب بكورونا

ذكرت وسائل إعلام روسية محلية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يخضع للعزل الذاتي، بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأجل وزير الخارجية الروسي إثر ذلك، زيارات واجتماعات كانت مقررة مسبقا، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية الحكومية.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "تاس" الروسية، أن لافروف في حالة صحية جيدة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ رصدت مليونا وأكثر من نصف مليون حالة، في حين وصلت عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 26 ألفا.

وسجلت روسيا اليوم الثلاثاء 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في انخفاض ملموس مقارنة مع اليوم السابق، بينما سجل معدل الوفيات اليومية زيادة قياسية بواقع 320 حالة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ مليونا و547774، منها 26589 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن 12844 شخصا تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و158940 مع بقاء 362245 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو أيضا انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة، حيث سجلت 4312 حالة اليوم مقابل 5224 أمس، مع قفزة في عدد حالات الشفاء اليومية من 2681 أمس إلى 3269 اليوم، فيما حافظ معدل الوفيات على الاستقرار مع تسجيل 61 حالة مقابل 62 أمس.

بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في المدينة إلى 405352، منها 6503 حالات وفاة و296474 حالة شفاء.

وفي ظل ارتفاع معدلات تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة قررت السلطات الروسية تشديد إجراءات الوقاية في عموم البلاد، منها تشديد قواعد ارتداء الكمامات وإغلاق المطاعم والملاهي في أوقات الليل.