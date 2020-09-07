وزير الخارجية الروسي يصل إلى سوريا في زيارته الأولى منذ 2012

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، حيث حطت طائرة الوزير الروسي في مطار دمشق الدولي.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس بشار الأسد الوزير في العاصمة السورية، ومن المقرر أيضا عقد لقاء بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والوزير الروسي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الروسي إلى سوريا منذ فبراير 2012. وأعلن الإعلام السوري، في وقت سابق، عن وصول وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف إلى دمشق.

كما تظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.