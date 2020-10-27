صاحبة الـ"73 فيديو إباحيا"عن زوجها: كان مبسوط لما كنت ببعت الدولارات

لا تزال المفاجآت تتوالى في واقعة التحقيق مع سيدة كفر الشيخ صاحبة الـ "73 فيديو إباحيا" بعد القبض عليها خلال ذهابها إلى النيابة العامة، لتقديم بلاغ ضد زوجها تتهمه باجهاضها.

وقالت المتهمة بعدما نسبت إليها النيابة تهمة ممارسة الدعارة وصناعة فيديوهات إباحية: "يا باشا كنت شغالة في دولة خليجية بالدولار، وجوزي كان مبسوط لما كان بياخد فلوس كتير، وكنت معتقدة أنه فاهم عشان كنت ببعت له صور خاصة وكان ظاهر فيها تغيير ملامحي من خلال الميكاب وأشياء أخرى، كل ده حلو؟، وأول ما شاف الفيديوهات الجنسية افتكر أنه راجل واتهمني بالزنا؟".

وأضافت المتهمة "سمر" أمام جهات التحقيق أن الظروف المعيشية القاسية التى كانت تعيش فيها وأسرتها كانت السبب في إقدامها على تلك الخطوة والسفر مع صديقة لها إلى الإمارات، حيث أخبرتها صديقتها بتفاصيل العمل وأنها ستنضم إلى شبكة دعارة دولية في الإمارات وعندما ذهبت وجدت فتيات من المغرب وتونس ومصر، وكانت تمارس الرزيلة بالساعة وتحصل على مبالغ بالدولار تقترب من 500 دولار في الساعة.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة بتهمة الزنا وصناعة فيديوهات إباحية، ولم يصدر من النيابة أي قرارات بحق المتهمة، حتى الآن.

وواجهت النيابة المتهمة بأقوال زوجها إنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان أحد الأشخاص، يقيم بمركز الرياض، مشيرًا إلى أنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب راغبي المتعة الحرام.

وأوضح الزوج، في أقواله، أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.

وأضاف أنه بعد عودة الأمور إلى طبيعتها بينهما، أبلغته زوجته بأن فترة إقامتها في الدولة العربية قاربت على الانتهاء، ويتطلب ذلك سفرها لتجديد الإقامة والحصول على مستحقاتها، وبعد موافقته رافقها في السفر، ومكث معها قرابة 30 يومًا، وخلال تلك الفترة راقب عملها بمصنع الملابس، ولم يظهر عليها شئ فعاد إلى كفر الشيخ.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، تضمنت محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.