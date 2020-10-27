سيدة كفر الشيخ ذهبت لاتهام زوجها بإجهاضها فألقي القبض عليها  

قال زوج سيدة كفر الشيخ المتهمة بالزنا، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، إنه جرى القبض عليها خلال تقديمها بلاغا تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب، وأنه أجبرها على الإجهاض من حملها الذي جاءت به من دولة الإمارات.

وأضاف الزوج، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنها ذهبت للإبلاغ عن قيامه بإجهاضها من حملها الخاطئ من الشاب المدعو وليد، وعندما رآها أحد المحامين، أبلغ النيابة العامة؛ فأمر وكيل النيابة بالقبض عليها.

وأشار إلى ان مباحث الإنترنت في طنطا ردت على النيابة العامة بكفر الشيخ، تفيد صحة الفيديوهات المرسلة للفحص، وكذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح الزوج المخدوع أنها حاولت الهرب من حرس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إذ اختبأت في دورات المياه، لكنهم تمكنوا من الإمساك بها ووضع الكلابشات في يديها، مؤكدا أنهم لم يعرفوا عنها شيئا من وقت الواقعة.

وكانت السيدة "سمر. م.ي"، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، زوجة جزار بكفر الشيخ، صدر بحقها قرار ضبط وإحضار في شهر سبتمبر الماضي.