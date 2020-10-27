أستاذ تمويل واستثمار: الدولة تسعى لحل أزمتي العشوائيات والهجرة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن العشوائية التي كانت في مصر لفترة طويلة، تحاول الدولة تعديلها لتوفير حياة كريمة للمواطن، كما أن الدولة تسعى لحل الأسباب الرئيسية للهجرة خارج محافظة سوهاج، سواء هجرة غير شرعية أو للعمل في محافظات أخرى.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra new"، أن ذلك الأمر يتم عن طريق إيجاد عوامل جذب تجعل المواطن يفضل البقاء في البلد، موضحًا أن الاستثمار يبدأ بإعادة بناء البنية التحتية الأساسية داخل المحافظة ثم تقديم خدمات أفضل، ومن ثم يشعروا بأنهم في مجتمع حضاري يلبي احتياجاتهم.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الدولة المصرية تعمل على خلق فرص عمل من أجل توفير دخل أفضل للمواطنين في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى استثمار رجال الأعمال المقيمين داخل محافظة سوهاج، والاستثمار الخارجي من جانب بعض الدول.