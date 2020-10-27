مفاجأة.. سيدة كفر الشيخ أجهضت نفسها في يوليو: "كنت حامل في 3 شهور"

فجرت تحقيقات النيابة مع زوجة جزار كفر الشيخ المتهمة بالزنا، مفاجأة حينما أكدت الزوجة عودتها من السفر في 26 مايو الماضي، وأجهضت نفسها في شهر يوليو، وكانت حينها حاملاً في 3 أشهر، إلا أنها قصدت المحكمة، اليوم، لإتهام زوجها بالتعدي عليها ضربًا وإجهاضها، على غير الحقيقة.

واستمعت النيابة العامة لمكالمة مسجلة بينها وبين عشيقها "وليد" تعترف خلالها بحملها منه قائلة: "أنا حامل في الشهر التالت وأنت لازم تتصرف وتعملي عملية إجهاض، قبل ما أنزل مصر علشان جوزي، متعملش عملتك وتسيبني لوحدي يا وليد" ورد العشيق خلال المكالمة المُسجلة، قائلاً: "إنتي هبلة أسيبك لوحدك إزاي، بس العملية مش هينفع تعمليها هنا لازم في مصر".

وأمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، باستخراج شهادة تحركات للمتهمة، لمعرفة مواعيد سفرها للخليج، في إطار التحقيقات التي تجريها حالياً مع المتهمة، واستكملت المنسوب إليها تهمة الزنا والدعارة، أقوالها أمام النيابة، بمشاهدة مقاطع الفيديو والتعليق على تفاصيلها وظروف كل فيديو والمبالغ التي تقاضتها عنها ومع منه صورته، عقب إثبات مباحث الإنترنت صحة ماجاء في الفيديوهات المصورة والمكالمات المسجلة.

واعترفت بصحة ما جاء في مقاطع الفيديو والمكالمات التليفونية المسجلة التي حرزتها النيابة في وقت سابق، كما اعترفت بالاتهامات المنسوبة إليها أمام نيابة كفر الشيخ، قائلة: "الفيديوهات صحيحة وكنا بنصورها كتوثيق وكنت باخد فلوس كتير علشان أعرف أعيش".

وأخطرت النيابة العامة المحامي العام لنيابة كفر الشيخ، والنائب العام، ومن المقرر استكمال التحقيقات حتى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، ويعقبها إصدار قرار بشأن المتهمة.

وخلال التحقيقات الأولية قالت المتهمة، باكية، إنها كانت تمارس الدعارة من أجل ضمان حياة كريمة لأولادها: "كنت أمر بضائقة مالية، وكنت عاوزة أحسن دخلي علشان أطفالي يعيشوا كويس".

جاء ذلك فى حضوررائد نوفل، محامي الزوج، الذي شاهدها بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية خلال تقدمها ببلاغ لاتهام زوجها بإجهاضها، وعلى الفور أبلغ النيابة العامة فأمرت بضبطها وعرضها على الطب الشرعي لبيان صحة اتهامها لزوجها بإجهاضها.

وقال مصدر بالنيابة العامة إن المتهمة جرى عرضها على الطب الشرعي، قبل بدء التحقيقات معها، مؤكدا أنها اتهمت زوجها بإجهاضها، قائلة: "ضربني وأجهضني".

وأكد زوجها إنه جرى القبض عليها خلال تقدمها ببلاغ تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب، وأنه أجبرها على الإجهاض من حملها بعد عودتها، وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن": "عندما رآها أحد المحامين، أبلغ النيابة العامة، فأمر وكيل النيابة بالقبض عليها" وأشار إلى أن مباحث الإنترنت في طنطا ردت على النيابة العامة بكفر الشيخ، وأكدت صحة الفيديوهات المرسلة للفحص، وكذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح الزوج المخدوع أنها حاولت الهرب من حرس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إذ اختبأت في دورات المياه، لكنهم تمكنوا من الإمساك بها ووضع "الكلابشات" في يديها، مؤكدا أنهم لم يعرفوا عنها شيئا من وقت الواقعة.

وكانت "سمر. م.ي"، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، زوجة جزار بكفر الشيخ، صدر بحقها قرار ضبط وإحضار في شهر سبتمبر الماضي.26 مايو