بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لسيدة كفر الشيخ المتهمة بـ"الزنا"

بعد مرور ما يقرب من شهر على هروبها، عقب إصدار نيابة كفر الشيخ قرارا بضبطها وإحضارها، على خلفية اتهام زوجها لها بـ"الزنا"، إلا أنها لم تكن تعرف أن اقترابها من مقر النيابة، سيكون السبيل للقبض عليها، على خلفية القرار الصادر السابق.

افتعلت السيدة "سمر. م.ي" حيلة، وذهبت لتقدم بلاغا تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإجهاضها؛ إذ كانت حامل في طفل، على الرغم من أن هناك مكالمات مسجلة تُثبت أنها حملت من أحد الأشخاص، يدعى "وليد" بدولة الإمارات، قائلة: "متسبنيش يا وليد أنا لازم أنزل الولد ده".

"الوطن" تنشر كواليس القبض على "سمر. م.ي"، المتهمة بـ"الزنا"، زوجة جزار كفر الشيخ، والتي ضُبطت تمارس الجنس مع رجال في 73 مقطع فيديو إباحي، وصدر بحقها قرار ضبط وإحضار، سبتمبر الماضي.

وقال زوج السيدة، إنه جرى القبض عليها خلال قيامها بتقديم بلاغ تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب، وأنه اجبرها على الإجهاض من حملها التي جاءت به من دولة الإمارات.

وأضاف الزوج، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنها ذهبت للإبلاغ عن قيامه بإجهاضها من حملها الخاطئ من الشاب المدعو وليد، وعندما رآها أحد المحامين، أبلغ النيابة العامة؛ فأمر وكيل النيابة بالقبض عليها.

وأشار الزوج إلى أن مباحث الإنترنت في طنطا ردت على النيابة العامة بكفر الشيخ، تفيد صحة الفيديوهات المرسلة للفحص، وكذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح الزوج المخدوع أنها حاولت الهرب من حرس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إذ اختبأت في دورات المياه، لكنهم تمكنوا من الإمساك بها ووضع الكلابشات في يديها، مؤكدا أنهم لم يعرفوا عنها شيئا من وقت الواقعة.

وأمرت نيابة كفر الشيخ بعرض السيدة على الطب الشرعي؛ لبيان مدى صحة كلامها، بشأن قيام زوجها بإجهاضها.

وقال مصدر بالنيابة إن المتهمة جرى عرضها على الطب الشرعي، قبل بدء التحقيقات معها، مؤكدا أنها اتهمت زوجها بإجهاضها، قائلة: "ضربني وأجهضني".

وفي وقت سابق، حرزت جهات التحقيق مكالمة هاتفية مسجلة على هاتف زوجة كفر الشيخ المتهمة بـ"الزنا"، مع عشيقها ويدعى "وليد" أقرت خلالها بحملها منه.

وقالت المتهمة خلال المكالمة: "أنا حامل في الشهر التالت وأنت لازم تتصرف وتعملي عملية إجهاض، قبل ما أنزل مصر علشان جوزي، متعملش عملتك وتسيبني لوحدي يا وليد".

ورد العشيق خلال المكالمة المُسجلة، قائلا: "إنتي هبلة أسيبك لوحدك إزاي، بس العملية مش هينفع تعمليها هنا في الإمارات لازم في مصر".

وكان "محمد. ع.ا"، البالغ من العمر 36 عاما، يعمل جزارا بمحافظة كفر الشيخ، اتهم زوجته "سمر. م.ي"، بـ"الزنا"، وخلال الاستماع لأقواله في النيابة العامة، قدم 73 مقطع فيديو، جرى تحريزها من هاتف الزوجة.

وكشف الزوج في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، تلقيه مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال الجزار إنه عقب حصول زوجته على إجازة في الفترة الماضية، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، تحتوي على محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، بالإضافة إلى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، وتحديدا في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأمر وكيل النيابة باستدعاء الزوج، المقيم بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وسأل في محضر شرطة بقسم أول شرطة كفر الشيخ، حول اتهامه لزوجته بالزنا، مؤكدا أنه رصد مقاطع فيديو إباحية تظهر فيها زوجته مع أحد الأشخاص يقيم بمركز الرياض، وهي عارية في أحضانه، وجرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل هناك في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لجذب راغبي المتعة الحرام.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجرى العرض على النيابة العامة.