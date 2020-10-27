7 فئات محرومة من شقق الإسكان الاجتماعي

وحدات عدة بمختلف المدن الجديدة، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لجميع المصريين، إذ قام الصندوق بطرح نحو 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن تُسلم خلال 36 شهرًا.

وطُرحت 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمنخفضي الدخل، بمدن العبور الجديدة، وبدر (حدائق العاصمة)، و15 مايو، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، والسادات الجديدة (منطقة غرب المطار)، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة".

كما طُرحت 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل بمدن 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وبدر (حدائق العاصمة)، و15 مايو، والعلمين الجديدة، والعاشر من رمضان، ورشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر، وأسوان الجديدة.

وتُسحب كراسات الشروط الخاصة بالـ125 ألف وحدة، اعتبارًا من 1 حتى 8 نوفمبر المقبل للمواطنين ذوي الإعاقة، واعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر حتى الاثنين 7 ديسمبر المقبل للمواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

ورغم توافر تلك الوحدات السكانية لكافة المواطنين، إلا أن هناك فئات تعد محرومة أو غير مستحقة للتقديم والحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، تستعرضها "الوطن" كالآتي:

1- أن يكون من حاملي الجنسيات الأخرى غير المصرية.

2- من تقل سنه عن 21 عامًا وتزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- أن يكون أعزب، ويتخطى دخله الشهري 6000 جنيه، أو متزوج ويتخطى دخله الشهري 9000 جنيه للأسرة.

4- أن يكون حاصلًا على وحدة من الدولة مدعومة، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير.

5- أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها إقامة أو عملًا.

6- أن يكون مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7- إذا زادت نسبة قسط التمويل على 40% من إجمالي دخله الشهري.