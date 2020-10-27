عاجل.. إغلاق منطقة قوس النصر في باريس بعد تحذير من وجود قنبلة

قال متحدث باسم الشرطة لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة المحيطة بقوس النصر في وسط باريس، أُخليت وتم إغلاقها بعد تحذير من وجود قنبلة.

وأضاف أن خطوط قطارات الأنفاق في المنطقة، تتم إخلاؤها وإغلاقها أيضا، وسط إجراءات أمنية مكثفة تشهدها البلاد، عقب مقتل مدرس فرنسي عرض على تلاميذه، صورا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

وانتشر أفراد من الشرطة بشكل مكثف في منطقة قوس النصر، التي تشهد زحاما عادة، وتعد أبرز المناطق السياحية شهرة في البلاد.

وأظهرت صور أفرادا من الشرطة الفرنسية وهم يضعون علامات تحذيرية من الاقتراب من المكان، كما أغلقت بأشرطة النايلون الشوارع المؤدية إلى محطات مترو الأنفاق في المكان.

ويأتي التحذير من وجود قنبلة، بعد ساعات قليلة من تشديد فرنسا الإجراءات الأمنية في الأماكن الدينية، في حين قال وزير الداخلية اليوم الثلاثاء إن البلاد تواجه مخاطر "عالية جدا" تشكلها التهديدات الإرهابية.

ودعت الشرطة الوطنية الفرنسية إلى زيادة الأمن في المواقع الدينية في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، مشيرة بشكل خاص إلى التهديدات عبر الإنترنت من جانب من وصفتهم بالمتطرفين ضد المسيحيين والمسلمين الفرنسيين المعتدلين، على حد تعبيرها.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لراديو فرانس-إنتر، إن التهديد الإرهابي ما زال "كبيرا للغاية، لأن لدينا الكثير من الأعداء من داخل البلاد وخارجها".

وجدد الحديث عن خطط لمحاولة حل الجماعات الإسلامية التي يُنظر إليها على أنها تنشر آراء متطرفة خطيرة أو التي تتلقى تمويلا أجنبيا كبيرا. واتهم تركيا وباكستان بشكل خاص "بالتدخل في شؤون فرنسا الداخلية".

واضاف دارمانان: "هناك معركة ضد الأيديولوجية الإسلامية. يجب ألا نتراجع"، بيد أنه أصر على أن "للعقيدة الإسلامية مكانتها الكاملة في الجمهورية الفرنسية".

ويطالب بعض أعضاء الجالية المسلمة المعتدلة إلى حد بعيد في فرنسا بالهدوء والدفاع عن حرية التعبير التي كان المعلم الذي قطع رأسه يسعى إلى إظهارها.