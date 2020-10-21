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سفارة مصر في باريس تنظم ندوة لاستعراض مستجدات ملف السد الإثيوبي

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سحر المكاوى
08:35 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
سد إثيوبيا

سد إثيوبيا

قال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سفارة مصر في باريس نظمت ندوة مع نخبة من خبراء الموارد المائية ومهندسي الري ومتخصصين في الشأن الأفريقي لاستعراض مستجدات ملف السد الإثيوبى.

 

وأضاف على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"،أن الندوة تستهدف إبراز جهود مصر للتوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية وذلك استمرارا لجهود وزارة الخارجية لشرح موقف مصر في مفاوضات السد الإثيوبي.

 

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