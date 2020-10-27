رئيس الجزائر يدخل المستشفى بعد ظهور أعراض كورونا على مسؤولين بالحكومة

دخل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة، بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحي الطوعي.

وكشف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن تبون دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش، مؤكدا أن "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق".

كما جاء في بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، نقله موقع "الإذاعة الجزائرية" الرسمي: "بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعج بالجزائر العاصمة".

وتابع: "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق، بل إن رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه".

ويوم السبت الماضي، وضع تبون في الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية "عبد المجيد تبون في الحجر الصحي لمدة 5 أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

وأضاف: "وضع رئيس الجمهورية في الحجر الصحي الطوعي بنصيحة من الطاقم الطبي للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".

وغرد الرئيس الجزائري آنذاك في حسابه على تويتر: "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي، لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".

وطمأن تبون مواطنيه على صحته، قائلا إنه "بخير وعافية"، مؤكدا أنه سيواصل عمله بشكل اعتيادي عن بعد حتى نهاية فترة الحجر الصحي، التي نصحه بها الأطباء.