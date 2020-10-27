عاجل.. الكنيسة تتخذ 5 إجراءات احترازية جديدة للوقاية من كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، تمثلت في إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية، وقصر الافتقاد على الاتصال الهاتفي، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على الأقباط من خطر انتقال العدوى، تقرر العمل بما يلي اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل:

1- استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 بالمئة من سعة الكنيسة، أي فرد واحد فقط في كل دكة، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية.

وينطبق ذلك أيضًا على صلوات الأكاليل والجنازات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.

2- يُسمح باستمرار الخدمة في مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالقاهرة والإسكندرية بنسبة 25 بالمئة، ويُترك للمطارنة والأساقفة تقدير الموقف كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.

3- إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية.

4- يُقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

5- إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

وأضافت الكنيسة: "نصلي أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام، وأن يحفظ مصر وشعبها وكافة شعوب العالم من كل سوء".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الماضية إصابة ووفاة عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان بفيروس كورونا المستجد، منهم إصابة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والذي شغل منصب قائم مقام البابا السابق، ووفاة أحد المرشحين السابقين على الكرسي البابوي في 2012 جراء الإصابة بالوباء.