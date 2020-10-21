صور.. السفير الروسي يزور الكاتدرائية ويلتقي البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة السفير الروسي، إلى البابا تأتي بغية التعارف، بعد تعيينه في مايو الماضي سفيرا لبلاده بمصر.

يذكر أن علاقات وطيدة وممتدة تجمع الكنيستين القبطية الأرثوذكسية في مصر والروم الأرثوذكس بروسيا، وتوجد مجالات تعاون متبادلة بينهما، توطدت بالزيارات التي قام بها البابا تواضروس الثاني، إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث زار روسيا لأول مرة في الفترة ما بين 28 إلى 4 نوفمبر 2014 مع وفد ضم: "مطرانا، و4 أساقفة، وراهبا، وكاهنين، ورئيسة دير، وشماسا أستاذا للتاريخ"، في أول زيارة لبطريرك قبطي إلى روسيا، لأن زيارات البابا شنودة الثالث عامي 1972 و1988 كانت إلى الاتحاد السوفيتي السابق.

و"الكنيسة الروسية"، عرفت الايمان المسيحي الأرثوذكسي في القرن العاشر الميلادي، وصارت أكبر كنيسة أرثوذكسية من ناحية تعداد السكان، والتقى البابا خلال الزيارة مع البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وكل روسيا، بهدف العمل على تقوية أواصر العلاقات الروحية والتعليمية والرهبانية واللاهوتية، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الكنيستين لوضع مجالات التعاون موضع التنفيذ برئاسة مشتركة من: "المطران إيلاريون مسئول العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية، والأنبا سيرابيون مطران لوس انجلوس للكنيسة المصرية".

وفي 2016، بدأت وفود الرهبان تتبادل الزيارات بين الكنيستين، ولجهود البابا تم تتويجه بجائزة المؤسسة الدولية لوحدة الأمم المسيحية الأرثوذكسية في روسيا والتي تسلمها البابا يوم 23 مايو 2017، من يد البطريرك كيريل، وذلك نظرا لنشاط البابا المتميز الذي يقوم به في تعزيز وحدة الشعوب المسيحية الأرثوذكسية، ولتوطيد وتعزيز القيم المسيحية في حياة المجتمع، بحسب حيثيات منح الجائزة التي تحمل اسم بطريرك موسكو الراحل أليكسي الثاني، وأقيمت الاحتفالية بكنيسة المسيح المخلص بحضور أكثر من 70 ألف مواطن من موسكو والعديد من المسئولين.

وعلى هامش الاحتفال التقى البابا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر إقامة بطريرك موسكو.