قمحة: مرور مرحلة من انتخابات البرلمان بسلام انتصار للإرادة السياسية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة "السياسة" الدولية، إن إجراء الانتخابات البرلمانية 2020 في توقيتها انتصار لصاحب الإرادة والقرار السياسي، الذي أصر على تنفيذ الأجندة السياسية لاكتمال مؤسسات الدولة وعدم تأخير الاستحقاقات الانتخابية، حتى مع وجود أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الطارئة.

وأضاف "قمحة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "extra news"، أن أزمة فيروس كورونا أجبرت بعض الدول على تأجيل الانتخابات بداخلها وغيرت طريقة التصويت فيها، ولكن انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2020 بسلام، رسالة للعالم بقوة مصر وأمنها.

وأشار رئيس تحرير مجلة "السياسة" الدولية، إلى أن إجراء الانتخابات يعني أن مصر دولة قوية كبيرة قادرة على الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها في توقيتها وقادرة على إدارة أزمة كورونا بكفاءة عالية، كما أن القطاع الاقتصادي للدولة القوي الذي تم العمل على تطويره خلال السنوات الماضية هو الذي ساعد على إجراء هذه الانتخابات بسهولة، والخروج بأقل خسائر اقتصادية في ظل انهيار دولة إقليمية أخرى اقتصاديا وتراجع سعر عملتها نتيجة ممارستها الحمقاء.

وأردف أن الانتخابات شهدت منافسة شرسة في القوائم والفردي، وظهور بازر للشباب المرشحين، وكذلك دور مميز للمرأة المصرية التي حرصت على الإدلاء بصوتها في الانتخابات، لافتا إلى المشاركة الكبيرة من جانب المرشحين الشباب في القوائم والمقاعد الفردية، خاصة بعد تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب التي تضم شباب ممثلين عن 26 حزبًا.

ووجه رئيس تحرير مجلة "السياسة" الدولية الشكر إلى رجال القوات المسلحة والشرطة لمساعدتهم في خروج العملية الانتخابية بأفضل صورة بجانب الدور الهام لرجال القضاء، في أمر ليس جديدا على القضاء المصري الشامخ، موضحًا أنه لم يحدث أي واقعة تزوير أو شيء يعكر صفو "العرس الديمقراطي" الأمر الذي سيشجع الناخبين على المشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات المقرر إجراؤها بعد أسبوعين.