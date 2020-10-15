رئيس تحرير "السياسة الدولية": المصريون بدأوا يلمسون تطور جهاز الشرطة

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم التحية باسمه وباسم كل الشعب المصري إلى رجال الشرطة، وإلى كل أسر الشهداء، وحرص على الاستماع لكل أمهات الشهداء، كما حرص على الإشادة بالضباط المتخرجين، وقدم وزير الداخلية محمود توفيق، كلمة تعكس الاهتمام بالمكون البشري، وقدم رؤية لكيفية إحداث نقلة واستجابة وتفاعل، وأداء المهام الشرطية.

وأضاف "قمحة" في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المواطن المصري بدأ يلمس التطوير الذي يحدث في جهاز الشرطة، موضحا أن رؤية اليوم، تقدم المنظومة الشرطية بشكل مختلف، وهناك تقدير كبير من رئيس الجمهورية للجهد المبذول في تطوير هذا القطاع، حيث أن مصر تَعد جيلا جديدا من الضباط المتخصصين، موكدا أن الحفاظ على الأمن القومي المصري، يتطلب التعاون بين القوات المسلحة، والشرطة.

وأشار رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إلى أن مكافحة الإرهاب اليوم أصبحت غير تقليدية، لأنها من الحروب غير التقليدية، وهذا اتضح من الكلمة التي ألقاها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لافتا إلى أن جهاز الشرطة، يبذل جهدا كبيرا لإحكام القبضة الأمنية على التنظيمات الإرهابية، ومنعها من شن ضربات جديدة وإعادة التكوين مرة أخرى.

وأوضح أن الطلاب في كلية الشرطة، يطلعون على أحدث الوسائل وكيفية التحكم الإلكتروني ومواكبة العصر، والحروب الذكية التي تتعرض لها الجمهورية، مشددا على أن الدولة المصرية منتبهة، وتعد جيلا جديدا من المتخصصين، وهناك رؤية لإعداد الطالب لكي يخرج معتادا على التعامل مع الجرائم، وتتبع الجرائم الإلكترونية والإرهاب وما يستخدمه من وسائل جديدة، وعلى التنظيمات الإرهابية أن تكون على علم بأنها ليست بعيدة عن رجال الأمن في مصر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث شهد العروض الرياضية والقتالية، التي بدأت بعرض الدرجات الهوائية، وتلاها عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس، ثم عرض المهارات الخاصة واستعراض المرونة والقوة.

كما شهد الرئيس، عرض النزول بالهرمس والحبال، وعرض الباركور، والقفز من أعلى موانع القطارات الممتدة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.