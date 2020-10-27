التحفظ على 6 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

ضبطت حملة بمديرية التموين بكفر الشيخ، سيارة نصف نقل مُحملة بـ6 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، بمركز سيدي سالم، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بالواقعة.

كانت حملة برئاسة سامح البنا ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعمر عبد الدايم، بالرقابة التموينية، تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ضبطت سيارة "نصف نقل" اليوم، تحمل لوحات معدنية رقم «ب ي أ 3672» بدائرة مركز سيدي سالم، محملة بـ120 شيكارة سماد يوريا أزوت 46% زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي وزن 6 أطنان، خاصة بوزارة الزراعة ومدعومة من الدولة ومحظور بيعها أو الإتجار فيها.

وتم التحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة إلي مركز شرطة سيدي سالم، وتحرر المحضر رقم 3511 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه إلى تشكيل حملة تموينية برئاسة سامح البنا ومحمد عبدالقوي، مساعدا وكيل الوزارة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، على الأسواق والمحال والمصانع بدوائر مراكز المحافظة، لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الصابون دون ترخيص، بدائرة مركز البرلس، وبداخله 10 آلاف قطعة صابون، دون أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 17017 لسنة 2020 جنح مركز البرلس، وتولت النيابة العامة التحقيق.