صورة.. عمر كمال يشارك حمو بيكا مسلسل "ملوخية بالتريند"

يواصل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، تصوير أول أعماله الدرامية الذي يحمل اسم "ملوخية بالتريند"، ومن المُقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

وعلمت "الوطن" أن المطرب الشاب عمر كمال، انتهى من تصوير دوره في المسلسل، حيث يحل ضيف شرف على إحدى حلقات "ملوخية بالتريند".

وكانت "الوطن" قد علمت أن مسلسل مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديد "ملوخية بالتريند"، ستكون رسالته الرئيسية هي التوعية من المخدرات وبالتحديد مخدر الاستروكس.

وستدور قصة المسلسل حول شابين ينزحان من الأرياف للقاهرة مع "حمولة" معتقدين أنها "ملوخية" إلا أنها عشب "الاستروكس"، ثم تحاربهما عصابة من أجل الحصول على الحمولة.

الهدف الرئيسي من المسلسل هو التوعية من الاتجار في المخدرات، المسلسل سيتم عرضه عبر المنصات الإلكترونية وقناة حمو بيكا عبر يوتيوب نظرًا لأن العمل من إنتاجه.

ومن جانبه كشف الفنان علاء زينهم، عن كواليس تعاونه مع مغني المهرجانات حمو بيكا، في أول أعماله الدرامية والتي تحمل اسم "ملوخية بالتريند"، موضحًا أنه لم يتعاقد على العمل بشكل نهائي بعد.

وقال "زينهم" لـ"الوطن" إنه تلقى عرضًا من قبل الشركة المنتجة بشأن المُشاركة في المسلسل، لافتًا إلى أنه اطلع على الـ12 حلقة الأولى من المسلسل: "الحكاية ستجذب الجمهور بشكل قوي، فالحكاية تدور حول رب أسرة لديه أبناء يسببون له العديد من المشاكل، بينما هو يحرص على توفير سبل الراحة لهم، وذلك بشكل درامي شيق".

وأكد أنه اشترط على الجهة المنتجة حصول العمل وأبطاله على موافقة من نقابة المهن التمثيلية: "مش هشتغل بشكل غير رسمي.. مش هخسر زملائي ونفسي والنقابة، همثل في حال الحصول على تصاريح"، بالإضافة إلى اشتراط خضوع أبطال المسلسل الذي لم يسبق لهم التمثيل من قبل، إلى التدريب جيدًا.

وأضاف: "أول يوم تصوير لقيت إن حمو بيكا مفيش منه فايدة كممثل، هعتذر فورًا.. ولن أتعاقد بشكل رسمي حال استقرار الأوضاع وانطلاق التصوير"، مُعلقًا على الهجوم الذي يتعرض له بيكا: "حمو مش مجرم ولا مذنب ولا ارتكب أي شيء خطأ.. عمري ما سمعت أغاني له بس ينفع يبقى ممثل".