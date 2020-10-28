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حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

تميل اليوم نحو إظهار عمق حبك للمقربين وتقترب منهم بلطف

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الوطن
12:15 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
برج الدلو

برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بعدم قبوله بفرض السيطرة عليه، فدائما يفضل أن يكون حرا طليقا.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات واليوم مثالي لإبراز مواهبك أو للإعلان عن فكرة تراودك وتحلم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تميل اليوم نحو إظهار عمق حبك للمقربين وتقترب منهم بلطف.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

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