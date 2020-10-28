4 وجهات تطير إليها الخطوط السعودية خلال نوفمبر.. تعرف عليها

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية خلال شهر نوفمبر بالنسبة للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر، وحددت الشركة 4 مناطق جغرافية سيتم السماح بالسفرمن تلك الدول واليها وهي:

1- منطقة الشرق الأوسط وتم تحديد الوجهات بها وهي:

"أبوظبى - البحرين - الكويت - بيروت - دبي - عمان".

2- آسيا وتم تحديد النقاط بها وهي:

"إسلام آباد- بيشارو- جاكرتا- جوانج زاو- دكا- دلهي - كراتشي - كوالالمبور - كوتشن - لاهور- مانيلا- - ملنان - مومباي".

3- أوروبا والولايات المتحدة وتم تحديد عدد من الوجهات بها وهي:

"إسطنبول - أمستردام - باريس - فرانكفورت - لندن - مدريد - ميلان - واشنطن".

4- إفريقيا وتم تحديد الوجهات والمدن بها وهى:

"أديس أبابا - الإسكندرية - الخرطوم - القاهرة - تونس - نيروبي"

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات الدولية سيتم تشغيلها من وإلى جدة من الصالة رقم "1"، وعلى جميع المسافرين اتباع إرشادات واشتراطات السفر الخاصة بجائحة كورونا.

ومن جهته قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق إن الدول والمناطق المسموح لشركة الخطوط الجوية السعودية بالسفر منها وإليها لا تشمل رحلات العمرة، وتلك الرحلات هي لتأشيرات العمل والإقامة والزيارة.

وأضاف لـ"الوطن" أن الضوابط السعودية للعمرة منحت الخطوط الجوية السعودية حق النقل الحصرى لنقل جميع معتمري العالم، بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به موسم العمرة حاليًا في ظل وجود جائحة كورونا، ولجوء المملكة لبعض الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم إصابة أيا من المعتمرين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الضوابط السعودية للعمرة سترفع من أسعار برامج العمرة المصرية بنسبة 30 إلى 50% بالمقارنة بالموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مدة محددة لبرنامج العمرة وأن كافة تفاصيل الرحلات سيتم الإعلان عنها فور صدورالضوابط المصرية للعمرة لهذا العام والتي يتم دراستها حاليًا.

يشار إلى أن المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لموسم العمرة ستبدأ يوم الأحد المقبل، والتي تسمح فيها المملكة العربية السعودية باستقبال المعتمرين من خارج المملكة.