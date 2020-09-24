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محمود مسلم

وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية لمطاري أسيوط وسوهاج الدوليين

كتب:

أيمن حمزة
10:17 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية لمطارى أسيوط وسوهاج الدولى

وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية لمطارى أسيوط وسوهاج الدولى

استقبل اليوم، مطار أسيوط وسوهاج الدوليين، أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية، بعد استئناف الشركة رحلاتها إلى المطارين، بعد توقف الحركة الجوية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن المخطط أن تُسير الشركة 4 رحلات أسبوعيا، إلى مطارى أسيوط وسوهاج، خلال الفترة المقبلة.

وجرى استقبال الطائرات، بتقليد رش المياه وتقديم الورود للركاب، وكان في استقبالهم الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط، والطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج.

كما قدم فريقا العلاقات العامة بكلا المطارين، كل التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

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