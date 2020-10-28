إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل أموال بتوكتوك بأسيوط

أصيب شخصين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل أموال وتوكتوك، بطريق أسيوط سوهاج الزراعي، أمام قرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط سوهاج الزراعي، أمام قرية أولاد إبراهيم، دائرة المركز، ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث بين سيارة نقل أموال رقم (283) بتوكتوك، بدون أرقام، وأسفر الحادث عن إصابة ضياء أحمد سيد علي، سائق السيارة، ومحمود محمد كامل، سائق التوكتوك.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.