إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي أسيوط

أصيب 7 أشخاص بينهم طفل، في تصادم جرار زراعي وسيارة "ربع نقل" اليوم، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة الغنايم بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي بدون لوحات وسيارة "ربع نقل" بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل المدينة، دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور إنتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أم الحادث عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي، وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.