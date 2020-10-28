"مواطنون ضد الغلاء" تطالب المصريين بمقاطعة البضائع التركية

أعلنت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لحماية المستهلك في بيان لها، تدشين حملة لمقاطعة المنتجات والبضائع التركية غير اللازمة بهدف إغراق الأسواق، وهي البضائع التي يتوفر لها بدائل من الإنتاج المصري وذلك بهدف الإضرار بالاقتصاد المحلي.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، إن مقاطعة المنتجات التركية أصبحت أمرا واجبا وعملا وطنيا بامتياز على كل مصري خاصة وأن الدعم الذي يقدمه المستهلك المصري يستخدم في تقوية ترسانة الأسلحة التي يستخدمها أردوغان في تهديد مصر ودول الجوار "فهو يستقوي علينا بأموالنا".

وأضاف العسقلاني أن الجمعية تسعى خلال الساعات القادمة للتواصل ومقابلة وزير التجارة والصناعة، بهدف الوصول إلى قرار يلغي الاتفاقيات التجارية بين البلدين والتي يستفيد منها الأتراك بشكل أحادي دون ثمة استفادة للاقتصاد المصري.

وقال: "نريد سلاسل ومحال تجارية خالية من المنتجات التركية ما يستلزم إمهال هذه السلاسل مدة كافية للتخلص من هذه المنتجات وعدم إدخال بضائع تركية جديدة خلال المرحلة المقبلة".

وناشد العسقلاني جموع المستهلكين الامتناع عن شراء المنتج التركي الذي يستهدف مصدروه في تركيا، إغراق الأسواق المصرية وتعطيل المصنع المحلي، والاعتماد على منتجاتهم كبديل للمنتج المصري.

ولفت إلى أن "الجمعية ستتحرك في كل مكان بهدف نشر ثقافة المقاطعة لمنتجات تركيا التي تضر وتهدد أمننا القومي وتسعى للاستيلاء على ثرواتنا في غاز المتوسط، فضلا عن تحريض قادة إثيوبيا على الإضرار بالأمن المائي لمصر وخنق وحصار مصر جنوبا وشمالا وغربا وتحريض المرتزقة والإرهابيين على مصر شرقا في سيناء".