"مواطنون ضد الغلاء": مبادرة لتخفيض سعر اللحوم البلدي لأقل من 120 جنيها

كشف محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، تفاصيل مبادرة تهدف لتخفيض سعر اللحوم البلدي إلى أقل من 120 جنيها، قائلا إنه أطلق مبادرة لتخفيض سعر اللحوم في فترة عيد الأضحى ونجحت مبادرته في تخفيض سعر اللحوم من 85 جنيها إلى 75 جنيها.

وأضاف "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام هوانم"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أنه من أجل الحرص على عدم زيادة سعر اللحوم يتم استيراد لحوم طازجة من السودان، وهناك مبادرة حول تخفيض سعر اللحوم البلدي إلى أقل من 120 جنيها.

وأشار رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إلى أن الدولة تّحث المحافظين والأجهزة الأمنية المختلفة على إطلاق تلك المبادرات التي تهدف لصالح وخدمة المواطنين، "مصر في حالة جيدة جدا عن دول الجوار"، مستشهدًا بقول الله تعالى "أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".

وأوضح أن هناك قنوات فضائية مغرضة تحرض ضد الدولة، مناشدا المصريين ألا يصدقوا تلك القنوات التي تطلق الشائعات ضد مصر لأنها موجهة لزعزعة أمن البلاد.