"أنا اتخطفت".. ربة منزل تخدع زوجها بعد هروبها مع عشيقها بشبرا الخيمة

كشفت أجهزة الأمن غموض تغيب ربة منزل عن مسكن الزوجيه لعدة أيام في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد أن تركت زوجها، وذهبت إلى منزل عشيقها بإرادتها وأقامت معه عدة أيام في شقة بالقاهرة.

عادت الزوجة بعد أيام إلى زوجها ثم ادعت أمام مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تعرضها للتخدير وسرقة مصوغاتها الذهبية من قِبل سائق مركبة أجرة "ميكروباص" وتركها هي وطفلها بالشارع، بعد يومين من تحرير زوجها بلاغًا يفيد بتغيب زوجته وطفلهما البالغ من العمر عام ونصف العام، أثناء عودتها من منزل أهليتها بمحافظة الإسماعيلية.

كشفت المباحث حقيقة الواقعة والتي تتمثل في ارتباط الزوجة المتغيبة بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، وقيامهما بالاتفاق على مغادرتها منزل الزوجية بمحض إرادتها وتوجهها صحبته إلى إحدى الشقق السكنية المستأجرة بالقاهرة، حيث قامت بتسليم هذا الشخص مصوغاتها وبيع جزء منها لتدبير احتياجاتهما المعيشية.

وأفادت التحريات أنه حال استشعار الزوجة وعشيقها بتصعيد أهليتها للموقف وتناول الواقعة على المواقع الإلكترونية قررت العودة، واتفقا على اختلاق القصة المشار إليها لتبرير غيابها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيلت المتهمة وعشيقها إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.