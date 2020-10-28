"منبع كورونا" تسجل نموا قويا في الربع الثالث من العام الجاري

قالت السلطات المحلية في مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم الثلاثاء، إن مدينة ووهان حاضرة المقاطعة، التي كانت سابقا الأكثر تضررا في البلاد بـ"كوفيد - 19"، شهدت توسعا في حجم الانتعاش الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت السلطات أن عددا من المؤشرات الاقتصادية حققت نموا إيجابيا في الربع الثالث من العام الجاري، بما فيها قيمة ناتج صناعة الإنشاء، التي ارتفعت بنسبة 12.9 بالمئة.

وشهد إجمالي قيمة إنتاج قطاعات الزراعة والغابات وتربية الحيوانات والثروة السمكية خلال الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 8.6 بالمئة، بينما نما الاستثمار في الأصول الثابتة للشهر الثالث على التوالي.

وفي الوقت ذاته، أوجدت ووهان خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 168 ألف وظيفة جديدة في مناطق حضرية، كما نما حجم الاستثمار في الصحة والأعمال المجتمعية بنسبة 27.4 بالمئة، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي.

وفي هذا السياق، قال جيانغ يوي، نائب مدير مكتب الإحصاء المحلي في ووهان إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمدينة ووهان تراجع بـ 10.4 بالمئة على أساس سنوي وفق أسعار مقارنة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 19.5 بالمئة على أساس سنوي للتراجع في النصف الأول من العام الجاري.

جرى الصين فحوصا جماعية في مقاطعة شينجيانغ تشمل قرابة 5 ملايين شخص بعد تسجيل 137 إصابة جديدة بكورونا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

ويقترب عدد إصابات فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أنّ أكثر من 42.4 مليون شخص على مستوى العالم، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1,146,185 وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات إصابات كورونا في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019، جرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، وفقا لوكالة "رويترز".

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في العالم، إذ بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 224,128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات، والثالث من حيث الوفيات، إذ سجلت أكثر من 7.8 مليون إصابة و117,956 حالة وفاة، في حين حلت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5,353,656 وثانية من حيث الوفيات، إذ سجلت 156,471 حالة وفاة.

ووصل منحنى إصابات كورونا اليومية في أوروبا إلى أعلى نقطة له على الإطلاق، بعد ما سجلت القارة الأوروبية أكثر من 200 ألف إصابة يومية، الخميس الماضي، إذ وصلت مجموعة كبيرة من الدول إلى أعلى معدلات في الإصابات، بينها إيطاليا وروسيا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة، إضافة إلى فرنسا التي سجلت 41 ألف إصابة، وهو أعلى رقم يجري تسجيله في يوم واحد منذ بداية الوباء، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".