وزير قطاع الأعمال: معظم الخامات الدوائية بمصر مستوردة من الصين والهند

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن حجم الحصة السوقية للشركة القابضة للصناعات الدوائية في سوق الأدوية صغير جدًا ولا يتجاوز 13% فقط، بينما الإنتاج أقل بنسبة 9%، مرجعًا ذلك إلى التخصص لسنوات طويلة في بيع المنتجات الدوائية المسعرة ولكن تم تعديل السعر.

وأضاف "توفيق" خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الشركة القابضة تضم 8 شركات منتجة ومصنع النصر لتصنيع الخامات الدوائية والموجود في منطقة أبو زعبل، موضحًا أن الشركات تحتاج إلى صيانة حتى تستمر الشركات في الشراء منها وهذا جعل شركات كثيرة تفسخ التعاقدات.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه في الوقت الحالي سيتم تفعيل هذه الصيانة الأمر الذي سيضاعف الحصة السوقية وقد تتجاوز 20%، لافتًا إلى أن مصر لديها مصنع لإنتاج الخامات الدوائية.

وذكر أن أغلب الخامات الدوائية الموجودة في مصر مستوردة (65 نوعًا منها 20 نوعًا أساسيًا) من الهند والصين، لأن الدولتين تقدمان أسعارًا تنافسية، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص شركة لتصنيع نحو 3 خامات باستثمار 2 مليار جنيه من أجل التصدير للخارج.