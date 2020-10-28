خطيب شرم بعد تكريمه من الرئيس: أشعر بفرحة ونستقبل أجانب لشرح سماحة الرسول

قال الشيخ علي عمر عبدالفتاح هنو، إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ، وأحد المكرمين اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال حفل وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، الحمد لله شعرت بفرحة كبيرة بتكريم الرئيس لي وبخاصة أنها في ذكري أحب الخلق إلى قلوبنا جميعا وهي ذكري ميلاد النبي، وكنت في حالة جمه من السعادة منذ أبلغتني الوزارة بترشيحي للتكريم.

وأضاف لـ"الوطن"، كنت إماما وخطيبا بمديرية أوقاف الغربية وأعلنت الوزارة عن مسابقة للأئمة باللغات، ودخلت أنا وزملاء لي، ووفقني الله و5 من زملائي ونجحنا في اختبارات الدعوة باللغتين الفرنسية والانجليزية، ووجهنا الوزير لمركز الصحابة في شرم الشيخ، كما تم ترشيحنا لدورة ببرنامج الدعاة، في الأكاديمية الوطنية للتدريب، حصلنا خلالها على تدريب وثقل مهارات ومعرفة بالتحديات التي تواجه الوطن ودور الدعاة، وتعلمنا كيفية التواصل مع الأخرين سواء كانوا قيادات أو مواطنين، وقد استفادنا كثيرا من الدورة التي ساعدتنا في مشاورنا المهني.

وحول طبيعة العمل بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، قال الإمام:" كنا قبل كورونا نستقبل الوفود الأجنبية ونوضح لهم سماحة الإسلام وتعريف به بلغات مختلفة، وذلك بالتعاون بين الوزارة محافظة جنوب سيناء، لكن الأن العمل متوقف بسبب كورونا والاجراءات الاحترازسة، ونتمني ان يعود قريبا".

وتابع الإمام، أشكر الوزير وأؤكد أن كل كلمات الشكر عاجزة عن وصف اداء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجهده في مساعدة الأئمة وتشيجيعهم على النهوض بالمسألة الدعوية والتحصيل العلمي من خلال المنح المختلفة التي تقدمها الوزار سواء دورات علمية أو رسائل ماجستير ودكتوراة، فالوزير يهتم بشدة بعملية بناء الإمام بداية من بنائه الفكري سواء من توفير دورات تدريبية توعوية لتنمية مهاراتهم الدعوية والتصدي للفكر المتطرف والهدام وصولا إلى تحسين الحالة المادية والمعيشية.

وأوضح، أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشجيعه لأبناءه بوزارة الأوقاف، ونعاهده على العمل بإحلاص وجد للنهوض بالعمل الدعوي ومواجهة أهل الشر، فقد عاصرنا في عهد سيادتك اهتماما عير مسبوق أو معهود بأئمة الأوقاف.