مبروك عطية يقترح إلغاء إجازة المولد النبوي: "تتعمل يوم لليتيم"

اقترح الداعية الإسلامي، مبروك عطية إلغاء إجازة المولد النبوي الشريف واعتباره يوم عمل عادي، من أجل ضرب مثال بالجدية بالعمل في يوم ميلاد النبي وأخذ ثواب مضاعف.

وأضاف "عطيه" أثناء استضافته في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية mbc مصر أنه يقترح ويوجه هذا الاقتراح إلى كل المسئولين في الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون يوم المولد النبوي احتفالا بيوم اليتيم بدلا من الاحتفال به في الجمعة الأولى من شهر إبريل.

وأشار إلى أن الاحتفال به كيوم لليتيم من أجل تذكير المسلمين بأهمية اليتيم، ومن ثم العمل لدفع الناس للعمل بالحديث النبوي "أنا وكافل اليتيم في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما".

وعن أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا، قال عطية أمر متكرر وسيتكرر، ذاكرا قصة حدثت أثناء حياة النبي محمد عندما شتمت زوجة أبو لهب النبي، وقالت له "مذمم" فكان رد النبي للصحابة "ألا تعجبون عن صرف الله من أذى عني"، متابعا "ولم يعتبره أذى ولا يتلكك لأي شخص يأذيه".

وتابع أن الغرب لا يعترف إلا بالتطور وإذا كنت غني أو قدمت علاجا لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موجهًا حديثه للغاضبين قائلا: "اللي يزعل يزعل بس يحول ده إلى عمل إيجابي انتاج وعمل"، مشيرا إلى أن جد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نابليون بونابرت كان يتقرب للمسلمين من خلال مدح النبي وارتداء زي صوفي، مضيفا: "طالما على حالنا لن يكفوا عن الإساءة.. يعني لما تعمل ماكرون على صورة كلب هيسكت؟".