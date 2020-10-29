"بتمويل مُيسر".. 266 مصنعا جاهزا للتشغيل في بني سويف

266 وحدة صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاملة المرافق والتشطيبات، أقيمت في منطقة بياض العرب الصناعية، ترفع اسم مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة في بني سويف، وتهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالصناعة الوطنية، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار.

لم يتوقف المشروع عند تجهيز الوحدة الصناعية فقط، بل إلى تمويل المشروع ذاته وفق شروط وتيسيرات محددة، تحت شعار "مصنعك جاهز وبتمويل ميسر".

وأقيم مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية في بني سويف، على مساحة 70 فدانا، مكون من 266 وحدة صناعية بواجهات ذات طراز معماري حديث، وبمساحات متفاوتة على 3 مستويات، يشمل الأول 110 وحدة بمساحات 432 متراً للوحدة، فيما بشمل المستوى الثاني 74 وحدة، كل وحدة على مساحة 450 مترا، في حين يضم المستوى الثالث 82 وحدة، مساحة الوحدة منها 648 متراً، وتم مد المجمع بكافة المرافق الرئيسية وتأهيل كافة الوحدات الإنتاجية (عنابر الإنتاج ) وشبكة كهرباء بالكامل والمياه والصرف الصحي، وشبكة إطفاء، علاوة على تأهيل منطقة الخدمات المحيطة بوحدات المجمع من رصف طرق وممرات جانبية وأعمال تشجير ومساحات خضراء.

المجمع يتضمن أنظمة التمويل الميسرة، حيث يتم طرح الوحدة الصناعية بنظام الإيجار أو التمليك، فيما يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات، وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز، مع إمكانية التمويل البنكي للمشروع في ضوء مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة وبحسب البروتوكولات الموقعة بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من البنوك المصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة تسير بخطى مميزة في مجال التنمية الصناعية، والذي أصبح قطاعاً واعداً بجانب القطاع الزراعي الذي تمتلك فيه بني سويف ميزات نسبية، مشيرا إلى وضع إستراتيجية تنمية تواكب وتدفع بخطة الدولة التنموية، حيث تم العمل على تحقيق التكامل بين أهم قطاعين بالمحافظة وهما الصناعة والزراعة، من خلال التوجه نحو مشروعات التصنيع الزراعي، لتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وغيرها من العوائد التنموية على كافة قطاعات وفئات المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن إقامة مجمع الصناعات بمنطقة بياض العرب وهو الأكبر ضمن 13 مجمع على مستوى الجمهورية، يعد خطوة هامة حققتها الدولة، وتعتبر دعما قويا للقطاع الصناعي والإنتاجي بالمحافظة، خاصة وأنه تم تجهيزه من الألف للياء، وتيسير التمويل، ولم يتبق إلا أن يأتي صاحب المشروع بمعداته ويبدأ التشغيل والإنتاج، مؤكدا ثقته في أن يكون المجمع فاتحة خير على الصناعة بالمحافظة، وأن يكون هناك براندات تحمل اسم بني سويف بآياد مصرية.

وقال غنيم إن مبادرة مصنعك جاهز تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار، حيث تم الإعلان عن طرح وحدات المجمع لأصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين من الشباب ضمن 13 مجمع تم إنشاؤها في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي عبارة عن منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل.

وقال بلال حبش نائب محافظ بني سويف، إن المحافظة منذ أكثر من 6 أشهر اتخذت خطوات هامة في مجال دعم التوجه نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم نشر استمارة استبيان تحت شعار "حسن دخلك "، والتي من خلالها تم توفير قاعدة بيانات بأهم المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، التي يمكن أن يستفيد منها الشباب والمستثمرون الراغبون بالاستثمار في تلك المجالات، وذلك بهدف تعظيم العوائد التنموية للتمويل التي تيسره الدولة للدفع بالاستثمار.

ومن المقرر أن يستهدف المجمع عدة مشروعات صغيرة ومتوسطة في4 قطاعات أساسية وهي الهندسية، الكيماوية، الغذائية، المعدنية، حيث تشمل منتجات القطاع الهندسي "أثاث خشبي ومعدني، مبردات مياه، مستلزمات طباعة وتغليف، لوحات إعلانية بأنواعها، طباعة ديجيتال، عبوات ورقية، بكر شرائط بلاستيك ذاتية اللصق، وكشافات ولمبات ليد قدرات مختلفة، منتجات الكرتون من الأطباق والصناديق والأكواب، أجهزة كهربائية منزلية أو فندقية صغيرة من مراوح وغلايات وموقد ومجفف شعر، وتكييف صحراوي وكاشفات دخان وكراسي وأسرة طبية"، وفي القطاع الكيماوي تشمل المنتجات المكملة من مستلزمات الإنتاج ولعب الأطفال، تعبئة المنظفات ومواد التلميع والنظافة، شعر، بلاستيك لأدوات النظافة، وأدوات مائدة بلاستيكية، براميل بلاستيك، وصلات أكواع ومواسير وخراطيم بلاستيك للري، وفي القطاع الغذائي تعبئة بقوليات أو أرز، سكر، معجنات ومخبوزات، ملح طعام يودي مطحون، مخللات خضروات وزيتون مائدة، طحينة وحلاوة طحينة، صوصات متنوعة، فرز وتجهيز وتعبئة نباتات وأعشاب عطرية، حلوى جافة، تعبئة عسل نحل، خضروات مجففة، مربات فاكهة وصلصة طماطم، فيما تتضمن منتجات القطاع المعدني : المسامير المعدنية بأنواعها المختلفة والأغطية المعدنية ومستلزمات الأثاث الخشبية من مقابض وكوالين ومفصلات.