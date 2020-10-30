"التضامن" في أسبوع: مليار جنيه للطلاب.. وتراخيص لـ 10 آلاف حضانة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، على مدار الأسبوع الماضى، حزمة قرارات لصالح الأولى بالرعاية، ضمن إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا..

وتعرض "الوطن"، أبرز القرارات

- الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية، ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

- دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب، يتم دعمهم عبر برنامج تكافل، و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل.

- تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة، لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.

التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم

- الرئيس وجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص، بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.

- منح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الاطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وعددها 10.300 حضانة غير مرخصة، وترخيصها مؤقتا لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعي.

- عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر - 4 سنوات يبلغ 12 مليونا و480 ألفا و590 طفلا، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بنسبة 32% من إجمالي الأطفال (صفر- 18).

- عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة 980.423 طفلًا، بنسبة تغطية تصل إلى 8%، بالإضافة إلى أن نسبة الأطفال المسجلين في فئة الطفولة المبكرة بالمدارس من 4- 6 سنوات، تصل إلى 30%، موضحة أن هذه الأرقام، تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي والمسجلين في التعليم قبل المدرسي (دور الحضانة وحدائق الروضة).

- تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازية في الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.

- وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي، بسرعة توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة للشباب خريجى دور الرعاية ، الذين تخطوا سن 18 عاماً، وهي وحدات سكن جماعية تجمع بين 4 أو 5 شباب، وذلك لإعدادهم للحياة المستقلة بعد بلوغهم سن 21 عاما.

- يجري توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم، لحين حل مشكلاتهم نهائياً مع الوزارات المعنية، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

- سحب الوحدات السكنية حال استخدامها في أي سلوكيات منافية للآداب العامة

- استخراج الأوراق الثبوتية غير الكاملة أو المفقودة قبل اتخاذ أي إجراء.

- اخضاع جميع نزلاء الدار "شباب وفتيات" لكشف المخدرات وعلاج المتعاطين منهم.

- تحمل وزارة التضامن الاجتماعي، للمصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل دور الرعاية، وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية لإعدادهم لسوق العمل .

- توفير تأمين صحي شامل لهم مع اعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.

زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب دار "أحباب الله" لرعاية الأيتام بقيمة 450 جنيها

- زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب دار "أحباب الله" لرعاية الأيتام، فقط، بقيمة 450 جنيها من برنامج الدعم والمساعدات الإجتماعية، حيث اشتكى الشباب والفتيات من معاناتهم المادية ونقص المصروف الذي يتلقونه من المؤسسة، والذي لا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية بما يشمل المواصلات والوجبات السريعة خارج الدار وأي متطلبات يومية أخرى.