"التضامن" تدعم الأكثر احتياجا وذوي الهمم والمسنين بـ6 إجراءات

إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية لحماية الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك رغم التحديات التى تواجهها ممثلة في فيروس كورونا والأعباء المالية الناتجة عنه.

ففي وزارة التضامن الاجتماعي، وضعت الدولة والقيادة السياسية ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياتها، فقامت بما يلي:

1- دعم كبار السن بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات

- توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 عاما مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن فوق 60 عامًا.

- تهدف الدولة إلى دعم كبار السن بكافة السبل، وتلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كافة أشكال الدعم، والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

2- دعم المصروفات المدرسية لـ1.1 مليون طالب

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تحمل المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب من الأسر غير المقبولة في "تكافل وكرامة"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بتكلفة إجمالية 280 مليون جنيه.

3- دعم ذوى الإعاقة البصرية والسمعية

- 2000 لاب توب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

- 2000 سماعة لذوي الإعاقة السمعية.

4- دعم أبناء الأسر الأولى بالرعاية

100 ألف شنطة مدرسية مجانًا للطلاب من أبناء الأسر الأولي بالرعاية مجانًا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

5- دعم المتفوقين علميًا ضمن المسجلين في "تكافل وكرامة"

تقدم الوزارة 6309 منح دراسية جامعية للمتفوقين من أبناء "تكافل وكرامة"، حيث يتم توفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر "تكافل"، و105 منح للطلاب من أسر "كرامة"، وذلك دعمًا من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزًا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي.

6- دعم الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة

قامت "التضامن" بتقديم خدمات الدعم النقدي والعيني والأجهزة التعويضية اللازمة، كما أتاحت قروضًا ميسرة السداد وفقًا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمات متناهية الصغر بأقل فائدة.

وقدمت الوزارة أيضًا التسهيلات الللازمة لاستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها مركز البحوث الاجتماعية.