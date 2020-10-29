محافظ بني سويف يستجيب لشكوى أهالي منشأة الأمراء من غلق كوبري

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل ببني سويف بقيادة المهندس ناصر فراج، إصلاح كوبري قرية منشأة الأمراء، اليوم، وإعادة فتحه مرة أخرى عقب إغلاقه بسبب ظهور تصدعات في جوانبه ما اعتبرته الوحدة المحلية خطرا على حياة المارة.

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظة بني سويف، شكوى من أهالي قرية "منشأة الأمراء" بمركز إهناسيا يتضررون فيها من قيام الوحدة المحلية بغلق الكوبري الرئيسي في القرية، بأكوام من الرمال من الجانبين، ووجه إلى دراسة شكوى الأهالي وفتحه مرة أخرى لتيسير حركة التنقل، بعد دراسه الوضع والوقوف على أسباب غلقه.

وتبين أن قرار الغلق صادر من الوحدة المحلية، عقب ظهور بعض التصدعات بجانبي الكوبري، مما استلزم غلقه في حينه، حرصاً على سلامة المواطنين، وجرى التنسيق مع مديرية الري لعمل الصيانة اللازمة لجسم الكوبري، والتي قامت بإدراج عملية الإصلاح وإصدار الأمر للمقاول لعمل اللازم.

وعقب انتهاء المقاول من الاصلاحات جرى إعادة تشغيل الكوبري مرة أخرى وسط فرحة وسعادة من الأهالي، فيما وجه محافظ بني سويف إلى تركيب عامودي إنارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الإصلاح والأتربة بمحيط الكوبري، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الطرق والري لسرعة رصف الكوبري من الناحيتين.

وقال "غنيم" إن المحافظة تملك منظومة قوية حاليا لاستقبال شكاوى المواطنين والرد عليها، أخرها التطبيق الالكتروني "بني سويف معاك" بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة، كذلك رقم الواتس اب، ومكتب تلقي الشكاوى بالوحدات المحلية والمحافظة، والتي تتيح التواصل مع جميع الأجهزة في المحافظة.