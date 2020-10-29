رحلة بحرية للشباب.. أولى فعاليات مشروع "معًا من أجل مصر" بالإسكندرية

افتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية فعاليات المشروع الثقافي "معاً من أجل تنمية مصر" اليوم، بمنطقتي "المنشية وستانلي" في الإسكندرية، بدأته برحلة بحرية شارك فيها ٤٠ شابًا من أبناء المحافظة .

وقال "رامز بخيت" المشرف على المشروع الثقافي بدأ منذ سنوات في محافظة الإسكندرية، بهدف الدمج بين الشباب لمحاصرة الفكر المتطرف والتكاتف معا لأجل تنمية مصر.

وتضمنت فاعليات المشروع عددًا من الأنشطة الترفيهية مثل الغناء والألعاب الجماعية كما تحدث الشباب أيضا عن أهمية الاختلاف وكيفية خلق أرضية مشتركة والتعامل كبشر دون النظر إلى المعتقدات الدينية وأكدوا أهمية السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على آراء ووعي الشباب فى المجتمع.

واستعرض القائمون على المشروع أنشطتهم التي تتضمن عروض التمثيل والغناء بالتعاون مع الكنيسة الأسقفية بالمنشية وستانلي، ومركز أركان الثقافي من خلال إنتاج أفلام عن التعايش المشترك، وتدشين مجموعة من المحاضرات عن اكتشاف المواهب والطاقات الابداعية لدى الشباب .

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير، ويشمل مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات "القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية".

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه.