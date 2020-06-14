وزير السياحة: منع الأنشطة الترفيهية بشواطئ الفنادق.. ونزيلين بكل غرفة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه بالنسبة لاستقبال النزلاء في الفنادق، فإنه سيجري إنهاء استقبالهم إلكترونيا وقياس درجة حراتهم قبل دخول الفندق والتشجيع على التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.

وأضاف العناني، خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة للتسكين في الغرف، فإنه يجب عدم تجاوز سعة الغرفة شخصية بالغين وطفلين تقل أعمارهم عن 12 عاما وتسليم الكمامات والقفازات والمعقمات وتهوية الغرف والحمامات وتوفير آلة البخار".

وأما بالنسبة للصالات الرياضية: "يجب وجود مسافات بين الأجهزة، وتعليق استخدام الجاكوزي والساونا بسبب التجمعات".

أما بالنسبة لشواطئ الفنادق، فيجب تباعد المسافات بين الكراسي بواقع متر او مترين ومنع التجمعات وإقامة الحفلات والحد من الأنشطة الترفيهية الجماعية، وتوفير عيادة وطبيب مقيم في كل فندق.