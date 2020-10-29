لتشجيعهم على تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.. ندوة تعريفية لذوي الهمم بالفيوم

شارك المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، الندوة التعريفية الثانية لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، التي عُقدت بنادي المحافظة، اليوم، تفعيلًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالاهتمام بذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، وعقد الندوات التوعوية والتعريفية حول مصادر تمويل مشروعاتهم الصغيرة.

حضر الندوة، منى عيسى، عضو فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد رمضان مدير إدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة، والمهندس هاني الحسيني، مدير مشروعك بالديوان العام، وممثل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الندوة التعريفية الثانية تناولت المشروعات الصغيرة، والجهات المنفذة لها، ومصادر التمويل، وقيمة القرض، ومدة السداد، مضيفًا أنه تم خلال الندوة استلام عدد من الطلبات لتنفيذ مشروعات صغيرة توفرها الجهات المشاركة بالندوة لمتحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنّ الندوة تأتي في إطار اهتمام الدولة بمتحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، لتوفير مصادر للدخل تعينهم على الحياة، بحيث تتلائم تلك المصادر وهذه المشروعات مع ظروفهم الخاصة، لافتًا إلى أهمية سرعة توفير برامج تدريب متحدي الإعاقة على الحرف اليدوية، لإكسابهم الخبرة الكافية لبدء مشروعاتهم حال الموافقة على تمويلها وتنفيذها.

وأضاف أنه سيتم متابعة الإجراءات أولًا بأول لحين تنفيذ المشروعات، بناءًا على توجيهات محافظ الفيوم، تيسيرًا على متحدي الإعاقة مع توفير مختص لإنهاء تلك الإجراءات.

من جانبهم، أوضح مسئولو برامج "فرصة ومشروعك وإدارة تنمية القرية" أنّ تمويل المشروعات بقروض ميسرة بقيمة تبدأ من ألف جنيه، على فترات سداد تصل لثلاث سنوات، كالمعمول به من خلال مسئولي إدارة تنمية القرية من خلال قرض التنمية المحلية الميسر، كما يقوم برنامج "فرصة" بتدريب الراغبين في العمل وتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلًا عن قروض مبادرة "مشروعك" إضافة لتسويق منتجات متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الندوة، استعرض الحضور المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال تلك الجهات، مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، وتم الاستماع خلال الندوة لمطالب وتساؤلات ومقترحات الحضور من متحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، لمناقشتها بشكلٍ إيجابي.