في حادث مروّع بالفيوم.. مصرع سيدة وبتر قدم سائق وإصابة اثنين آخرين

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شخصان، مساء اليوم، في حادث تصادم مروّع بين "تروسيكل" وسيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون ناحية "عزبة رحيل" خلال عودتهم من عملهم في بيع الأسماك بأحد الأسواق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت، مأمور قسم سنورس، يفيد بوقوع حادث تصادم بعزبة رحيل، أسفر عن مصرع سيدة وبتر قدم السائق وإصابة 2 آخرين خلال عودتهم إلى منازلهم بقرية "شكشوك" بعد انتهائهم من عملهم في بيع الأسماك بأحد الأسواق.

وتبينّ من التحريات الأولية التي قادها المقدم أسامة قرني، رئيس مباحث مركز سنورس، أنّ سائق التروسيكل مجهول الهوية بُترت ساقه نتيجة الحادث، وأنّ المتوفاة تدعى منى محمد إسماعيل (35 عامًا)، والمصابين خالد فرحات صابر (17 عامًا)، وسيد عبد العظيم عمّار (63 عامًا) مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين وسائق التروسيكل إلى مستشفى الفيوم العام، فيما جرى نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى سنورس، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

في سياق متصل، سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية "شكشوك" مساء اليوم، فور علمهم بوفاة سيدة من القرية، إثر حادث مروّع خلال عودتها من عملها، حيث إنّها تعمل في بيع الأسماك لتُساعد زوجها في الإنفاق على أبنائهما وتوفير قوت يومهم نظرًا لظروفهم المادية الصعبة، وكعادتها كل يوم خرجت من منزلها بعدما ودعت أبناءها وزوجها وكأنها كانت تشعر بأنها لن تعود مرة أخرى، ولم تكن تعلم أنّ اليوم هو آخر أيام حياتها.