30 أكتوبر.. ذكرى ميلاد ووفاة 8 من الحاصلين على جائزة نوبل في 3 تخصصات

تحل اليوم 30 أكتوبر، ذكرى ميلاد ووفاة من الحاصلين على جائزة نوبل، بواقع 6 "ذكرى ميلاد" و2 "ذكرى وفاة"، وينتمون ل4 جنسات تضم 3 أمريكيين، و3 ألمان، وواحد من سويسرا ومثله من فنلندا وذلك في مجالات "الطب 5 جوائز، والفيزياء جائزتين، وجائزة للسلام"

وتبين أن 6 من الحاصلين على الجائزة تحل ذكرى ميلادهم اليوم، وهم بحسب ترتيب تواريخ ميلادهم:

1895 - غرهارت دوماك، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1939. 1895- ديكنسون ريتشاردس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.

1900 - رانيار غرانيت، عالم فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.

1928 ـ دانيال ناثانز، عالم أحياء دقيقة أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1978.

1939 - ليلاند هارتوال، عالم أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2001.

1941 - تيودور هانش، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2005.

بينما تحل ذكرى وفاة اثنين من الحاصلين على نوبل وهما:

1910 - جان هنري دونانت، ناشط اجتماعي ورجل أعمال سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.

1975 - غوستاف هرتس، عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

مؤسسة الجائزة تعلن إلغاء حفل هذا العام للمرة الأولى منذ 1944

وكانت قد أعلنت مؤسسة جائزة نوبل، إلغاء حفل منح جوائز نوبل في ستوكهولم للمرة الأولى منذ 1944، وذكرت أنّه تم استبداله بحفل افتراضي بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2020، الذي يعقد تقليديًا في قاعة مدينة أوسلو في 10 ديسمبر، في شكل مصغر بجامعة المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتُمنح مراسم الجوائز الأخرى، الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء والطب والأدب إضافة إلى الجائزة الاقتصادية، في العاصمة السويدية ستوكهولم في نفس اليوم، كما قام المنظمون بجدولة احتفالات أصغر بسبب الوباء.

ومنذ عام 1901، تم تقديم الجوائز في احتفالات الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل، ويتم تسليم جائزة السلام في أوسلو، حسب إرادة نوبل، بينما يتم تسليم الباقي في ستوكهولم، من عام 1947 إلى عام 1990، كان مكان جائزة السلام هو قاعة المحاضرات في جامعة أوسلو، وقبل ثلاثين عامًا، انتقل الحدث إلى قاعة المدينة التي يمكن أن تستوعب نحو 1000 ضيف، بينهم أفراد العائلة المالكة النرويجية، وهذا العام، تم التخطيط لمئة ضيف فقط.

وقد حصل 4 مصريين على هذه الجائزة، وهم الرئيس الراحل أنور السادات في السلام، والأديب الراحل نجيب محفوظ، في الأدب، والعالم الراحل الدكتور أحمد زويل في الكيمياء، والدكتور محمد البرادعي في السلام.