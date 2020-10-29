"مدفع وجرار".. مجسمات الرموز الانتخابية في مسيرات مرشحي الدقهلية

في محاولة لجذب انتباه الناخبين بالدقهلية، لجأ أحد المرشحين للنواب إلى تنفيذ مجسم كبير للرمز الانتخابي "مدفع" فيما قرر أخر استقلال جرار زراعي "رمزه الانتخابي" في جولاته بالمدن والقرى.

"محمود محمد كامل" مرشح دائرة "السنبلاوين وتمي الأمديد" حاول جذب أنظار المواطنين بصناعة مجسم كبير لرمزه الانتخابي "مدفع" واصطحابه في مسيراته وجولاته بقرى وعزب الدائرة حتى يتعرف الأهالي علي الرمز، فيما وضع المرشح محمد هبالة، عن دائرة طلخا ونبروه، مجسم لجرار زراعي أمام مقرة الانتخابي، كما استعان بالجرارات الحقيقية في جولاته الانتخابية.

وكانت الحملة الرسمية للنائب وحيد قرقر، مرشح حزب مستقبل وطن، بدائرة بلقاس وجمصة والستاموني، أعلنت عن إيقاف كافة وسائل الدعاية الصوتية ومكبرات الصوت بعد تسببها في ضيق وغضب المواطنين خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل دعت حملات المرشحين إلى تكثيف حملات الدعاية والمسيرات خلال يومي الخميس والجمعة، في قري ومدن المحافظة، قبل موعد الصمت الانتخابي، كما كثفوا اللقاءات العائلية والزيارات علي مدار الساعة، تصاحبهم السيارات التي تحمل مكبرات الصوت وتذيع الغاني الوطنية أو الغاني التي أنتجها المرشحون لأنهم وتحمل أسمائهم والرمز

ويتنافس في الانتخابات 362 مرشحا في 10 دوائر انتخابية على 21 مقعدًا فرديا، وذلك في الانتخابات التي ستجري في الداخل يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل، وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ " وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.