أنصار مرشح يرفعون السلالم الخشبية في مسيرة انتخابية ببني سويف

أقدم أنصار المرشح الفردي عن حزب مستقبل وطن في بني سويف، محمد سيد كامل، على رفع السلالم الخشبية خلال مسيرة لهم بعدد من قرى مركز بني سويف، تدعيما لمرشحهم والذي حصل على رمز السلم.

وجابت المسيرة عدد من شوراع القرى يتقدمهم المرشح، حيث رفع حمل أنصاره السلالم الخشبية عقب حصول مرشحهم على رمز السلم.

وتشهد المعركة الانتخابية في محافظة بني سويف، وبخاصة في الدائرتين الأولى والثانية معركة ساخنة بين المستقلين ومرشحي الأحزاب في المقاعد الفردية.

وأعلنت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2020 ومتابعة العملية الانتخابية في بني سويف، عن تقدم 103 مرشحين بدوائر المحافظة الأربع للحصول على 8 مقاعد، بينما استبعدت اللجنة 6 مرشحين لعدم اكتمال اوراقهم، لينخفض عدد المرشحين إلى 97 مرشحا، بواقع 25 مرشحا بالدائرة الاولى بندر ومركز بنى سويف، والتي خُصص لها مقعدان، و35 مرشحا بالدائرة الثانية ناصر والواسطى، والتي خُصص لها مقعدان، و8 مرشحين بالدائرة الثالثة اهناسيا، والتي خُصص لها مقعد واحد، و29 مرشحا بالدائرة الرابعة فى ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.

وبدأ عدد من المرشحين المحتملين بدوائر المحافظة الأربع في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرأ، وبخاصة في الدائرتين الأولى والثانية التي تشهد تنافسا كبيرا وبخاصة مع كثرة عدد المرشحين.

وخصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرها "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد.