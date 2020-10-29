غلق الطريق المؤدي لقرى شرق النيل بمركز المنيا لمدة يومين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إغلاق الطريق المؤدي لقرى شرق النيل في اتجاه قرية الشرفا، بدءا من ميدان نفرتيتي؛ لتنفيذ أعمال على طول الطريق، خاصة بإنشاء مشروع "بورتو المنيا"، التابع لجهاز مدينة المنيا الجديدة، حفاظا على سلامة المواطنين، وعدم تعريض حياتهم لأي مخاطر قد تحدث، في أثناء تنفيذ الأعمال بسفح الجبل.

ونوهت الوحدة المحلية، إلى أنه على الراغبين في الذهاب والعودة إلى قرية الشرفا والقري المجاورة لها، استقلال الطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة والنزول بطريق المرور القديم.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين، اتباع التعليمات الصادرة حفاظا على سلامتهم، وذلك يومي الخميس والجمعة، علي أن يتم فتح الطريق مرة أخرى صباح السبت المقبل.