"أمن المنيا" يدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، أن مديرية الأمن بالمحافظة دفعت مصروفات الدراسة للطلاب غير القادرين، ضمن مبادرة "كلنا واحد".

وجري إعداد كشف بأسماء الطلاب الذين يحتاجون الى المساعدة؛ لتفعيل الدور المجتمعى من خلال مبادرة "كلنا واحد"، واضطلاع الأجهزة كافة بالمشاركة الإيجابية، لتخفيف العبء عن المواطنين.

علي جانب آخر، بدأت الإدارة التعليمية في المنيا، تنفيذ برنامج تنمية القيم المجتمعية لدى الطلاب بمختلف المدارس التابعة للإدارة، لتنمية الأخلاق والتربية وتحفيز الطلاب على المشاركة الاجتماعية الإيجابية، يجرى خلال طابور الصباح بكل مدرسة، للتحدث عن إحدى الصفات الحميدة، التي يجب أن يتصف بها طلاب المستقبل.

وخلال الأسبوع الجاري، يتم الحديث عن صفة الأمانة، وكيف يؤدى الطلاب الأمانات وأهميته في حياة المجتمعات، وعلى مدار الأسابيع، يجرى الحديث عن واحدة من الصفات الحميدة، بالإضافة إلى تعليم الطلاب كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، خصوصا أن هؤلاء الطلاب مستقبل الأمة، ولذا يجيب أن يتمتعوا منذ الصغر بالمشاركة المجتمعية.

كما يتعلم الطلاب كيفية المشاركة في كل شئ، وكيف يكون هناك دور فعال في تنظيم حركة المرور، والتدريب على الحفاظ على النظافة، سواء الشخصية أو المكان، ويساعد ذلك الطلاب في تنمية عقولهم وتربيتهم بشكل سليم، وتفعيل دور المدرسة في التربية.