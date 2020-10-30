20 ألف رسالة وفيديو.. "عرض خاص" من شركة لمرشحي النواب: كله بـ7500 بس

"مكانك في برلمان 2020 محجوز ومكسبك مضمون مع عرض الانتخابات".. إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مختلف عن باقي الإعلانات المنتشرة عليها، ربما لم يكن محل اهتمام الكثيرين، لكنه جذب الأنظار بشدة، لما فيه من عرض مختلف بخصم 5% على الحملات الدعائية للمرشحين لمجلس النواب.

بين "إرسال 20 ألف رسالة نصية لأهالي الدائرة، وإعلانات عبر مواقع البحث الإلكترونية وموااقع التواصل الاجتماعي وإدارة الصفحات وتصميمات جرافيك وفيديو وتحليل للمنافسين"، تنوعت الخدمات التي تقدمها إحدى شركات التسويق الشهيرة، بعرض خاص للمرشحين حاليا تبلغ قيمته حوالي 7500 جنيه.

تقدم الشركة تلك الخدمات للمرشحين بانتخابات البرلمان منذ عام 2010، وفقا لمحمد عيسى، مدير تطوير الأعمال بالشركة، حيث وجد الإدارة أن الدعاية الانتخابية بالشارع المصري في حاجة إلى تطور وتغيير يواكب العالم الجديد ويكون في مصلحة المرشح والناخب بالوقت نفسه، لذلك كانت الرسائل النصية الأسهل والأرخص للمرشح، والأسرع للناخب، كما أنها تقرب بين الطرفين بصورة مباشرة وبسيطة ملائمة للجميع ومواكبة للتكنولوجيا، بالإضافة إلى إمكانية أن يتلقى المرشح مقترحات الناخبين ويفرز فئاتهم ويدرس كل ما يتعلق بهم عن طريق الـsmart message.

بعدما كانت الدعاية تعتمد على المؤتمرات والتجمعات والإعلانات الورقية، منحت الحكومة فرصة ذهبية لإطلاق حملات دعائية عبر الانترنت، سعت الشركة لاستغلاله بالطريقة الصحيحة، من خلال تدشين فيديو لايف بين المرشح والناخبين، لتقريب الطرفين بطريقة مباشرة، على حد قول عيسى لـ"الوطن".

مسئول بالشركة: جميع الخدمات تخضع للقانون والدستور المصري

وفيما يخص تفاعل المواطنين والمرشحين، قال إنه في البداية كان التعجب بين الطرفين هو السائد، ولكن بعد مرور الوقت بات الأمر أسهل وأكثر انتشارا، لمس من خلالها الجميع أن تلك الإعلانات الإلكترونية والهاتفية هي الأنجح والأقرب لكل الأطراف، حيث يقدم المرشح ما يرغب في إيصاله للناخبين، وتتولى إدارة الشركة صياغته ليناسب المنصة التي يستهدفها أو الرسالة.

أما عن حملات الإنترنت فيتعاون فيها فريق عمل صناعة المحتوى والتصميمات ليخرجوا أفكار ومحتوى وتصميمات وفيديوهات وإعلانات موجهة تناسب المرشح قبل طرح المناقشة بشأن ذلك، بهدف الوصول لحملات دعائية انتخابية ناجحة، وفقت لمدير تطوير الأعمال بالشركة، حيث فضل حفظ سرية هوية المرشحين الذين يتعاملون معهم، مؤكدا أن كافة خدمات الرسائل النصية والحملات الدعائية عبر الإنترنت خاضعة للقانون والدستور المصري.