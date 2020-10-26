بعد انتهاء انتخابات المرحلة الأولى.. الخطوات المتبقية لمجلس نواب 2020

بعد انتهاء التصويت للمصريين في الداخل، بانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2020، التي جاءت عقب استعدادات ضخمة بدأت منذ عدة أشهر، مازالت توجد عدى خطوات مقبلة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، ستتولى تنفذها قبل إعلان النتيجة.

وشهدت دوائر 14 محافظة الانتخابات، وهي: "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

وتستعرض "الوطن"، الخطوات القادمة لمجلس النواب، قبل إعلان نتيجة الانتخابات:

- انتهت انتخابات المرحلة الأولى، بالتزامن مع الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية، التي بدأت في 19 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، ليبدأ الصمت الانتخابي بالمحافظات المعنية.

- يتم إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى في 1 نوفمبر المقبل.

- طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارجي، يومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية.

- انطلاق انتخابات انتخابات المرحلة الثانية بالخارج، في 4، و5، و6 نوفمبر، وبالداخل في 7، 8 نوفمبر.

- بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، يتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ عرضها على الهيئة، وإخطار مقدم التظلم بالقرار.

- يتم إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى في 15 نوفمبر المقبل.

- تقديم الطعون على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة.

- فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال 10 أيام.

- في حالة الإعادة، تستأنف الدعاية الانتخابية، يوم 2 نوفمبر للمرحلة الأولى، ويوم 15 نوفمبر للمرحلة الثانية.

- انطلاق الصمت الانتخابي يوم 18 نوفمبر للإعادة بالمرحلة الأولى، ويوم 2 ديسمبر للمرحلة الثانية.

- إجراء جولة انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالخارج في 21، و22، و23 نوفمبر، وبالداخل في 23، و24 نوفمبر.

- إجراء انتخابات للمرحلة الثانية، بالخارج في 5، 6، 7نوفمبر، وبالداخل في 7، و8 ديسمبر.

- الفصل في تظلمات عملتي الاقتراع والفرز في موعد أقصاه 30 نوفمبر للمرحلة الأولى، و14 ديسمبر للمرحلة الثانية.

- في 14 ديسمبر 2020، إعلان النتيجة النهائية للبرلمان بأكمله.